İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail'e Sert Tepki

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve müzakerelere devam edebilmek için bu saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonist rejim saldırılarını ve suçlarını derhal durdurmalı. Bu saldırılar sürdüğü müddetçe hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunun ardından İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonist rejim saldırılarını ve suçlarını derhal durdurmalı. Bu saldırılar sürdüğü müddetçe hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz" dedi.

"İsrail saldırılarının kınanmamasından endişe duyuyoruz"

Arakçi, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail rejiminin vahşi saldırılarının uluslararası toplum tarafından kınanmamasından ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tesis saldırıları uluslararası hukukun ihlalidir"

İran'ın nükleer programının barışçıl ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde olduğunu vurgulayan Arakçi, barışçıl tesislere yapılan saldırıların uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirtti. Ayrıca, bu saldırıların Avrupa ülkeleri ve AB tarafından kınanmamasını da eleştirdi.

"Diplomatik çözüme açığız"

Arakçi ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan Avrupa üçlüsü ve AB ile müzakerelerin devamından yana olduklarını belirterek, "Yakın gelecekte yeniden görüşmeye hazırız. İran, diplomatik çözümlere açık ancak savunma gücümüz hiçbir şekilde pazarlık konusu olamaz" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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