İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa bunu bilinçli olarak benimsiyor'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizin tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin yeni bir açıklamada yayımlayarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın yarın başlaması beklenen 2 günlük askeri tatbikatına ilişkin ifadelerini eleştirdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir harita paylaşarak, "Batı yarımkürede ABD'yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran'ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı'dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" dedi.

"Dünya saçmalıkla karşı karşıya"

Arakçi durumda bir tutarsızlık olduğunun altını çizerek, "CENTCOM, ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, aynı zamanda o 'terör örgütünün' askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı gerilimi tırmandırmıştır"

Arakçi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda barış ve istikrarı koruduğunu öne sürerek DMO'ya ilişkin, "Bölgemizde, hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, caydırıcı bir güç olarak bilinir. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, İran için komşularımız kadar hayati öneme sahiptir. Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı ise her zaman ilan edilenin tam aksine neden olmuştur, gerilimi azaltmak yerine tırmandırmıştır" dedi.

CENTCOM, tatbikat için uyarıda bulunmuştu

CENTCOM tarafından sabah saatlerinde yayımlanan açıklamada, DMO'nun yarın başlaması beklenen, canlı mühimmat kullanılacağı öngörülen ve 2 gün sürmesi beklenen tatbikatına ilişkin, "CENTCOM, DMO'ya söz konusu deniz tatbikatını güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Bölgedeki seyrüsefer özgürlüğü ve ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin endişeler ele alınarak, DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış çarpışma, gerilimin yükselmesi ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" denilmişti. - TAHRAN