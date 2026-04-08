Arakçi: "Ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran ateşkesinin şartlarını açıklayarak, ABD'nin ya ateşkes sağlaması ya da savaşın devam etmesine izin vermesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir: ABD bir tercih yapmak zorundadır. ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek. ABD ikisini birden yürütemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ve taraflar arasında somut bir sonuca varılması beklenen barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırısına da değinerek, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir: ABD bir tercih yapmak zorundadır. ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek. ABD ikisini birden yürütemez. Dünya, Lübnan'daki katliamları görüyor. Top artık ABD'nin sahasında ve uluslararası kamuoyu, Washington'ın taahhütlerine uygun hareket edip etmeyeceğini izliyor" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
