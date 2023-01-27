- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İki ülke ilişkilerinin üçüncü ülkeler tarafından bu saldırı bahane gösterilerek zedelenmesine izin vermemeliyiz"

Abdullahiyan, Büyükelçilik saldırısında yaralananları ziyaret etti

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "İki ülke ilişkilerinin üçüncü ülkeler tarafından bu saldırı bahane gösterilerek zedelenmesine izin vermemeliyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 güvenlik görevlisini tedavi gördükleri Tahran Şüheda-i Tecriş Hastanesi'nde ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette tedavi sürecine ilişkin doktorlardan bilgi alan Abdullahiyan'a Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade de eşlik etti. Ziyaretin ardından Abdullahiyan, Alizade ve hastanenin başhekimi Şehram Alemdari ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycanlı yaralı güvenlik görevlilerinin son durunu hakkında bilgi paylaşan Alemdari bir güvenlik görevlisinin ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve diğer yaralının ise birkaç saat içerisinde ameliyattan çıkacağını söyledi.

"Bu bir terör eylemidir"

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade yaptığı konuşmada, "Elçiliğimize yapılan bu hain saldırıda bir çalışanımızı kaybettik ve 2 arkadaşımızda yaralandı. Burada onların yanında olmak ve durumlarını görmek amacıyla dışişleri bakanıyla hazır bulunuyoruz. Yaralı olan bir arkadaşımızın ameliyatı bitti ve durumu iyi. Diğer arkadaşımızın ameliyatı ise devam ediyor. Bu bir terör eylemidir ve bu saldırıyı Azerbaycan-İran ilişkilerini zedelemek amacıyla yapılmış olarak görüyoruz. Eylemi gerçekleştirenlerin cezasını almasını bekliyoruz. Böyle bir saldırı beklemiyorduk. Ayrıca Dışişleri Bakanına yaralıları ziyareti için teşekkür ediyorum. Bu terör eylemlerinin önüne geçilmesini ve saldırganın ceza almasını bekliyoruz" dedi.

Abdullahiyan ise saldırıdan dolayı üzgün olduğunu ifade ederken, "Vefat eden diplomatın cenazesinin Azerbaycan'a gönderilmesi ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için çalışıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin normal işleyişine geri dönmesi için Azerbaycan makamlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Saldırgan İran emniyet güçleri tarafından tutuklanmış durumda ve sorgusu yapıldı. Gerekli yargı süreci ise başlatılmış durumda. Saldırganın cezalandırılması için gereken işlemler yapılacak. İki ülke ilişkilerinin üçüncü ülkeler tarafından bu saldırı bahane gösterilerek zedelenmesine izin vermemeliyiz. Saldırgan kişisel sorunlarından ve ailevi problemlerinden dolayı bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ve uzun bir süredir Azerbaycanlı eşi ile görüşemediğini belirtti. Konu tüm yönleri ile araştırılacak ve bu süreç içerisinde Azerbaycanlı yetkililer ile temas halinde olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından yerel saatle 08.30'da saldırıya uğradı. Saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellerken yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.