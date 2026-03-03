İran dini lideri Hamaney, Meşhed'de defnedilecek

İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed kentinde defnedileceği duyuruldu.

İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a yönelik saldırıları sırasında başkent Tahran'daki yerleşkesinde hedef alınan ve hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in defnedileceği yer belli oldu. İran merkezli Fars Haber Ajansı, Tahran'da düzenlenecek resmi anma ve cenaze törenlerinin ardından Hamaney'in naaşının Meşhed kentinde toprağa verileceğini duyurdu. Halkın katılımıyla gerçekleştirilecek geniş kapsamlı törene yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirilirken, törenin tarihi ve programına ilişkin ayrıntıların ise onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Hamaney, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik başlatılan saldırıların ilk saatlerinde başkent Tahran'daki yerleşkesine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırıda ayrıca Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı