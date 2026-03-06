İran Devrim Muhafızları: "Yeni silahlarımız yolda, düşman acı verici darbelere hazır olmalı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, uzun süreli bir savaşa tamamen hazır olduklarını belirterek, " İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kolluk kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. İran kamu yayıncısı Press Tv'nin haberine göre; DMO Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını duyurdu. Savaş alanında henüz aktif olarak kullanılmayan yeni nesil silahları devreye sokacaklarını belirten Naeini, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı" uyarısında bulundu. Naeini, İran'ın "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda gerçek kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümünü kullandığını da sözlerine ekledi.

Trump, İran kolluk kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran rejiminin silahlı güçlerine seslenerek, "İran Devrim Muhafızları'nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi İran halkı için ayağa kalkma ve ülkenizi geri almaya yardım etme zamanıdır" demişti. Silah bırakan İran kolluk kuvvetlerine dokunulmazlık sağlanacağını kaydeden Trump, "Size dokunulmazlık vereceğiz ve tarihin doğru tarafında olma imkanı tanıyacağız. Olması gereken tam olarak bu. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz" uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı