İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'den Hark Adası uyarısı: "Enerji fiyatlarında ağır bir denklem oluşturur"

İran Devrim Muhafızları Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD Başkanı Trump'ın Hark Adası'na yönelik saldırı tehditlerine yanıt vererek, bu tür bir saldırının dünya enerji fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı ve küresel enerji piyasalarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Hark Adası'na saldırı, dünya enerji fiyatları ve dağılımı için çok ağır bir denklem oluşturacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nden Hürmüz Boğazı ve enerji piyasalarına ilişkin uyarı geldi.

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ı bir kez Hürmüz Boğazı üzerinden sınadınız. Eğer boğazın akıllı kontrolü petrol fiyatları için size yeni bir gösterge çizdiyse, Hark Adası'na saldırı da dünyada enerji fiyatları ve dağılımı konusunda sizin için yeni ve çok ağır bir denklem oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a ait Hark Adası'na yönelik saldırısının adanın büyük bir bölümünü "tamamen yerle bir ettiğini" savunmuş, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemişti. - TAHRAN

