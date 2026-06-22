Haberler

İran: "UAEA ile olan ilişkileri, yasalar ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda devam edecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin UAEA denetçilerinin İran'a davet edildiği yönündeki açıklamasına yanıt vererek, İran'ın UAEA ile ilişkilerinin mevcut yasalar ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda süreceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD tarafının İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul ettiği yönündeki açıklamasının ardından, "UAEA ile olan ilişkileri, yasalar ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda devam edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili ABD tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi. Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul etti" ifadeleri sonrası yaptığı açıklamada, " İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan ilişkileri, mevcut prosedürlere uygun olarak ve meclis tarafından kabul edilen yasalar ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz sene İran meclisi tarafından kabul edilen yasa uyarınca İran'ın UAEA ile işbirliği ve denetimler askıya alınmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara Valiliği NATO Zirvesi için yeni yasakları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz