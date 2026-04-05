İran: "(Trump) Ahmak, bölgede topyekun bir savaşın temelini atmış ve hala meydan okumaya devam etmektedir"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın tutumunun bölgede geniş çaplı bir çatışmanın zeminini oluşturduğunu belirterek, "Trump, Çaresizlik ve öfkenin etkisiyle küfür ve saçmalık içeren ifadeler kullanmıştır. Ahmak, bölgede topyekun bir savaşın temelini atmış ve hala meydan okumaya devam etmektedir" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının belirli şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Tabatabai, "Hürmüz Boğazı, ancak yeni bir hukuki düzen çerçevesinde ve geçişlerden elde edilen gelirlerin bir kısmıyla dayatılan savaşın tüm zararları karşılandığında açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a açık tehdit

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süreye atıfta bulunarak, "Salı günü İran'da elektrik santrali ve köprü günü olacak. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı