İran Meclis Başkanı Galibaf, Lübnanlı mevkidaşı Berri ile görüştü

ABD ve İran arasındaki gerginlik ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile telefonda görüştü. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik muhtemel bir ateşkes anlaşmasının Lübnan başta olmak üzere tüm cepheleri kapsaması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde, sadece müzakere sürecini durdurmakla kalmayacağımızı, aynı zamanda düşmana karşı koyacağımızı vurguladım" dedi. Galibaf, "Yaşasın direniş. Yaşasın vatan savunması. Yaşasın Lübnan ve İran halklarının kardeşliği" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı