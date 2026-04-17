İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden geçişlere açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır. Geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan'daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" denildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı