İran'dan ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bazı ülkelerin ateşkes için temas kurduğunu belirterek, İran'a yönelik saldırıların tekrar edilmeyeceğine dair güvence verilmedikçe, ateşkesin mümkün olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bazı ülkelerin savaşın durdurulması veya ateşkes için İran ile temas kurduğunu belirterek, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran'a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması yönünde İran ile temas kurduğunu söyledi. Garibabadi, "Bu tür talepler bazı ülkeler tarafından dile getiriliyor ancak İran'ın bu konudaki tutumu nettir. Çünkü savaşı ve saldırıyı başlatan taraf İran değildir. Bu nedenle eylemlerin durdurulmasına yönelik bir talep gündeme gelse bile savunmasını durduracak taraf İran değildir. Zira İran saldırgan bir eylemde bulunmamakta, kendisini savunmaktadır" dedi.

İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi kapsamında meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Garibabadi, "Bu şartlardan biri, saldırgan eylemlerin yeniden tekrarlanmayacağından emin olunmasıdır. Saldırıya uğrayan bir ülke, bu saldırının tekrar edilmeyeceğinden emin oluncaya kadar savunma tedbirlerini sürdürür" şeklinde konuştu.

Ateşkes ihtimaline ilişkin de açıklamada bulunan Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa, İran'a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

