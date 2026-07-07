Haberler

İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un Hürmüz Boğazı açıklamasına sert tepki: "Utanç verici"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizleme operasyonunun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasını 'utanç verici' olarak niteledi ve Almanya'yı suç ortaklığıyla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasını "utanç verici" olarak niteleyerek, "Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Wadephul'un açıklamasını "gerçeğin çirkin bir çarpıtması" olarak değerlendirerek Goethe'nin Faust eserindeki şeytani karakter Mephistopheles'in söylemlerine benzetti. Bekayi, "Alman Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir" ifadelerini kullandı. Almanya'nın İran'a yönelik saldırılarda rol oynadığını öne süren Bekayi "Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir. Berlin rejimi, ne kadar saldırgan bir tavır sergilerse sergilesin, bu yasadışı savaşta üstlendiği rol ve İran halkına karşı işlenen savaş suçları konusundaki sorumluluğundan kaçamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, Hürmüz Boğazı konusunda İran'ı suçlamıştı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Handelsblatt gazetesine verdiği bir röportajda İran'ın uluslararası bir nakliye rotası olan Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" bir şekilde mayınladığını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiğini belirten Wadephul, "Prensip olarak bu haklı bir talep olurdu. Rejimin yol açtığı zararı telafi edeceğimiz için faturayı İran'ın ödemesi gerekir" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor

Amedspor, F.Bahçe ve Galatasaray'ın alamadığı ünlü yıldızı istiyor
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Mide bulandıran görüntüler: Önce burnunu karıştırdı, sonra da...
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Kimse görmedi ama, rezilliği anbean kaydedildi
Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

Türkiye'de aranıyordu! Kaçtığı yerde de rahat durmayınca yakalandı