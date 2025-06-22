İran'dan ABD'ye Yanıt: Saldırılar Oyun Bitirmez

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını değerlendirerek, zenginleştirilmiş materyallerin ve yerli bilgi birikiminin hala mevcut olduğunu vurguladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şemhani, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" ifadelerini kullandı.

Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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