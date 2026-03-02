Haberler

İran'dan GKRY'ye füze tehdidi: "ABD'liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki askeri unsurlarını hedef alabileceklerini ve bu konuda füze saldırıları gerçekleştireceklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) askeri unsurlarını hedef alabileceğini belirterek, "O kadar füze fırlatacağız ki ABD'liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ABD askeri unsurlarını hedef alabileceğini belirtti. Cebari, "ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs'a taşıdı. Güney Kıbrıs'a o kadar füze fırlatacağız ki ABD'liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Cebari, İsrail ve ABD saldırılarına karşılık olarak şu ana kadar yaklaşık 10 bin İHA'nın uçurulduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri kullanacağız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Akrotiri'ye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış