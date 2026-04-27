Haberler

İran'dan ABD'ye savaşı sona erdirmek için yeni teklif

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif gönderdi.

İran, Orta Doğu'daki krizin çözülmesine yönelik ABD'ye yeni bir teklifte bulundu. İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekte bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif gönderdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran'ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söyledi. Leavitt, "Başkan'ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" dedi.

ABD'nin ablukasını sona erdirme karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki İran önerisine ilişkin Leavitt, "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

