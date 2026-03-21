İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: "Sert karşılık veririz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Basra Körfezi'nde sivil unsurlara yönelik saldırılara ilişkin ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Zülfikari açıklamasında, "ABD ve Siyonist düşman, art arda yaşadıkları başarısızlıklar ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırıları karşısındaki yetersizlikleri nedeniyle Basra Körfezi'nde sivil tekneler ve yolcu taşımacılığı yapan unsurları hedef alıyor. Bu alçakça saldırıların tekrarlanması halinde sert bir karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı