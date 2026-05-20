İran: "Saldırganlık tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak"

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in tehdit diline başvurduğunu belirterek, olası bir saldırı durumunda bölgesel savaşın çok ötesine yayılacak yıkıcı darbeler vuracaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in yeniden tehdit diline başvurduğu belirtilerek, "İran'a yönelik saldırganlık yeniden tekrarlanırsa, vaat edilen bölgesel savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak ve yıkıcı darbelerimiz düşmanı hayal bile edemeyecekleri yerlerde felakete sürükleyecek" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'i hedef alan sert bir açıklama yayımladı. DMO açıklamasında ABD ve İsrail'in art arda yaşadıkları stratejik yenilgilerden ders çıkarmadığı belirtilerek, Washington ve Tel Aviv'in yeniden tehdit diline başvurduğu vurgulandı. İki ordunun İran'a dünyanın en pahalı askeri güçlerinin tüm imkanlarıyla saldırdığı kaydedilen açıklamada, buna rağmen İran'ın kendi kapasitesinin tamamını kullanmadığı aktarıldı. Açıklamada, "İran'a yönelik saldırganlık yeniden tekrarlanırsa, vaat edilen bölgesel savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak ve yıkıcı darbelerimiz düşmanı hayal bile edemeyecekleri yerlerde felakete sürükleyecek" ifadeleri kullanıldı.

Yeminlerini bozan ve dine hakaret edenlerle savaşmayı konu alan bir Kur'an-ı Kerim ayetine de atıfta bulunan DMO, "Biz savaş adamlarıyız; gücümüzü boş açıklamalarda ya da sanal sayfalarda değil, savaş meydanında göreceksiniz" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

