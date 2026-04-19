İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "ABD'nin uyguladığı abluka, suç teşkil eden bir eylemdir"

ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamasının ardından başlattığı deniz ablukasına Tahran'dan gelen tepkiler büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin sözde İran limanları veya kıyı şeridine uyguladığı abluka, yalnızca Pakistan aracılığıyla sağlanan ateşkesin ihlali olmakla kalmıyor, aynı zamanda hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu durum, BM Şartı'nın 2(4) maddesini ihlal eder; ayrıca, BM Genel Kurulu Kararı 3314 (1974) Madde 3(c) uyarınca saldırı eylemi olarak kabul edilir; bu madde açıkça bir devletin liman veya kıyılarının abluka altına alınmasını böyle eylemler arasında saymaktadır. Dahası, İran halkına kasıtlı olarak toplu ceza uygulanması, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eder" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
