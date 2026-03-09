Haberler

İran'ın yeni dini lideri seçildi: "Hamaney'in adı devam edecek"

Güncelleme:
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, yeni dini liderin Uzmanlar Meclisi tarafından ezici bir çoğunlukla seçildiğini duyurdu. Seçilen liderin, mevcut lider Hamaney'in çizdiği yolu sürdüreceği belirtildi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, yeni dini liderin Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiğini söyleyerek, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney'in yolunu sürdürecek ve Hamaney'in adı devam edecektir" dedi.

İran'da yeni dini liderin kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dini liderin belirlenmesinin Uzmanlar Meclisi'nin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Eşkuri, "Bu süreç tamamlanmış ve ülkenin kaderini belirleyecek, gerekli şartları taşıyan bir lider Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmiştir" dedi.

Yeni dini liderin isminin yetkililer tarafından kısa süre içinde açıklanacağını belirten Eşkuri, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney'in yolunu sürdürecek ve Hamaney'in adı devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
