İran'da yeni dini liderde uzlaşı sağlandı

Güncelleme:
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider belirleme sürecinde neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandığını açıkladı. Ancak, sürecin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, ABD-İsrail saldırısında ölen dini lider Ali Hamaney'in yerine gelecek isme yönelik yaptığı açıklamada, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı" dedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail iş birliğinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Uzmanlar Meclisi üyesi ve Meşhed Cuma İmamı Ahmed Alemülhüda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Alemülhüda, Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin kim olacağına henüz karar vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Anayasaya göre hiç kimsenin, hatta Uzmanlar Meclisi üyelerinin bile görüşlerini değiştirme hakkının bulunmadığını ifade eden Alemülhüda, "Şu anda Uzmanlar Meclisi Sekreterliği'nin sorumlusu Hüseyni Buşehri'dir ve Meclis'in kararını tebliğ etme ve kamuoyuna açıklama görevi kendisine aittir" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı sağlandı"

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri ise liderlik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin de kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
