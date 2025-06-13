İran'da Yeni Atamalar: Abdurrahim Musevi Genelkurmay Başkanı Oldu

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İran, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden üst düzey komutanların yerine yeni atamalar yaptı. Abdurrahim Musevi, Genelkurmay Başkanlığına atanırken, diğer önemli görevler de yeni isimlerle dolduruldu.

İran'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri'nin yerine Abdurrahim Musevi atandı.

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ölen üst düzey isimlerin yerine yenilerini atadı. Buna göre İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.

Üst düzey 3 komutan öldürülmüştü

İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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