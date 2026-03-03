Haberler

Pezeşkiyan: "Ülke durma noktasına gelmedi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına rağmen ülkenin faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Valilerle iletişimde olduğunu ve yerel şartlara uygun kararların alındığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD- İsrail tarafından İran'a gerçekleştirilen ortak saldırıların ardından ülkede yaşananlara valilerle doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, "Şartlar özel olsa da ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel şartlara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış