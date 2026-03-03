İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD- İsrail tarafından İran'a gerçekleştirilen ortak saldırıların ardından ülkede yaşananlara valilerle doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, "Şartlar özel olsa da ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel şartlara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı