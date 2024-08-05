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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, Rusya'yı İran için 'stratejik ortak' olarak nitelendirdi ve ilişkilerin geliştirilmesinin dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için "stratejik ortak" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

Bölgesel ve uluslararası meselelerde Tahran-Moskova iş birliğine de değinen Pezeşkiyan, çok kutuplu bir dünya konusundaki iş birliğinin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesine yol açacağını söyledi.

Pezeşkiyan, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair açık bir örnekler olduğunu vurguladı.

İran'ın hiçbir zaman bölgede gerilimi tırmandırma ve savaşı yayma peşinde olmadığını aktaran Pezeşkiyan, İsrail rejiminin işlediği suçların karşılığını mutlaka alacağını söyledi.

Şoygu ise, İran'ın Rusya'nın bölgedeki kilit ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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