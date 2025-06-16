İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Silah Peşinde Değiliz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Silah Peşinde Değiliz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, meclisteki konuşmasında İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını ve Batı'nın bu konuda gelen eleştirilerine yanıt verdi. Ayrıca, İsrail'e karşı birlik çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslami Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Nükleer silah peşinde değiliz. Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün İran İslami Şura Meclisi'ne hitap etti. İsrail saldırılarına ilişkin konuşan Pezeşkiyan, "Düşman, bizi ve milletimizi öldürerek ve suikastla sahneden silemez. Çünkü her kahramanın bayrağı düştüğünde, bu bayrağı kaldıracak ve zulme, adaletsizliğe, suça ve ihanete karşı duracak yüzlerce başka kahraman vardır" dedi.

İran halkının saldırgan olmadığını belirten Pezeşkiyan, hükümetinin nükleer programla ilgili olarak ABD ile müzakere yürüttüğünü söyledi. Pezeşkiyan, "Nükleer silah peşinde değiliz. Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

İran'ın enerji amaçlı uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Nükleer enerjiden yararlanma hakkımız vardır" ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı birlik çağrısı

Meclis konuşmasında İran halkına seslenen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e karşı birlik çağrısında bulunarak, "Bugün var olan her türlü ayrılık, sorun ve mesele bir kenara bırakılmalı ve bu soykırımcı, suç dolu saldırganlığa karşı birlik ve bütünlük içinde güçlü bir şekilde durmalıyız" diye konuştu.

"İsrail'e karşı daha yıkıcı operasyonlar devam edecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'deki "hayati hedeflere karşı etkili, hedefe yönelik ve daha yıkıcı operasyonların, tamamen yok edilinceye kadar devam edeceği" belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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