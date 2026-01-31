Haberler

Pezeşkiyan: "İran, savaşın bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesinde hiçbir şartla savaş aramadıklarını belirtti ve muhtemel bir savaşın bölge için zararlı olacağına inandığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın kendisinin, ABD'nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki gerginlik devam ederken bölgedeki çeşitli ülke liderleriyle temaslarını sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın İran'ın, ABD'nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

