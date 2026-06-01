İranlı yetkililer, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

Londra merkezli Iran International basın kuruluşu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer söz konusu iddiaları yalanladı.

Londra merkezli ve Tahran yönetimine muhalif Iran International basın kuruluşu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran dini lideri Mücteba Hamaney'e istifa mektubu yazdığını iddia etti. Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, mektupta İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) hükümetin büyük bir bölümü üzerinde fiilen kontrol sağladığına ve cumhurbaşkanı ile diğer üst düzey yetkililerin hayati karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığına dikkat çekildiğini öne sürüldü.

Pezeşkiyan'ın bu şartlar altında hükümeti yönetemediği ve görevlerini yerine getiremediği vurgulanarak istifasını talep ettiği iddia edildi.

İranlı yetkililer, iddiaları yalanladı

İran tarafından ise iddialara cevap gecikmedi. İranlı üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın "tüm gücüyle ülke işlerini yürütmek ve halka hizmet etmekle meşgul olduğu" söylendi.

İddialara ilişkin açıklamada, son aylarda birçok kez olduğu gibi "bazı yabancı medya kuruluşları ve onlarla bağlantılı yayın organlarının" Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki söylentileri yeniden gündeme getirdiği kaydedildi. Ancak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve daha önce de birçok kez de yalanlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerin amacının kamuoyunda umutsuzluk oluşturmak, toplumsal ayrışmayı körüklemek ve ulusal birlik ile dayanışmayı zedelemek olduğu belirtilerek, bu girişimlerin başarısız olacağı vurgulandı.

İran halkının kritik dönemlerde, görüş ayrılıklarına rağmen, ulusal çıkarları ve ülkenin onurunu korumak için birlik içinde hareket ettiğini defalarca gösterdiği ifade edilen açıklamada, ülkenin birliğini bozma ve hükümet ile halk arasındaki bağı koparma çabalarının, "geçmişte olduğu gibi bugün de sonuç vermeyeceği" kaydedildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai ise İran Cumhurbaşkanı'nın ülke halkına hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını savunarak, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı