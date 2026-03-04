Haberler

Pezeşkiyan: "Amerikan-Siyonist saldırganlığı bize kendimizi savunmaktan başka bir çare bırakmadı"

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerikan-Siyonist saldırganlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını belirterek, Körfez ülkeleri liderlerine diplomasi yoluyla savaştan kaçınma çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkeleri yönetimlerine seslenerek, "Komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, diplomasi yoluyla savaştan kaçınmak için yoğun çaba harcadık. Ancak Amerikan-Siyonist saldırganlığı bize kendimizi savunmaktan başka bir çare bırakmadı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Körfez ülkeleri liderlerine diplomatik bir mesaj gönderdi. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizlerin yardımıyla ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmak için yoğun çaba harcadık. Ancak Amerikan-Siyonist saldırganlığı bize kendimizi savunmaktan başka bir çare bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyor ve bölgenin güvenliği ile istikrarının ancak bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz" dedi. - TAHRAN

