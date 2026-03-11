İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşı sonlandırmanın tek yolu İran'a tazminat ödenmesidir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, İran'a tazminat ödenmesi ve gelecek saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası garantiler sağlanmasıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran'ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı