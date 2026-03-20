İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD gazetecilerini İran'a göndersin ve meydanlar ile sokaklardaki kalabalığın yapay zeka olup görüntüsü olmadığını yerinde görsün" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı