İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşmak istemiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek, savaşı geride bırakmayı ve çözüm üretmeyi vurguladı. ABD'nin İran'a yönelik politikalarını eleştirerek, zorla dayatmalara karşı boyun eğmenin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaşmak istemiyoruz, bence savaşı geride bırakmalıyız. Ama bize zorla dayatmada bulunmak istiyorlarsa, ne pahasına olursa olsun boyun eğmeli miyiz? İran'ın boyun eğmesi benim için kabul edilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Pezeşkiyan, etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki demokrasi ile ilgilenmediğini belirterek, "ABD, Venezuela'nın petrol kaynaklarını ele geçirmek istediğini açıkça ilan etti. Aynı durum Kanada ve diğer ülkeler için de geçerli. Gerçekten de ülkemizin çıkarlarına hizmet etmek ve reform yapmak istediklerini mi düşünüyorsunuz? Savaşmak istemiyoruz, bence savaşı geride bırakmalıyız. Ama bize zorla dayatmada bulunmak istiyorlarsa, ne pahasına olursa olsun boyun eğmeli miyiz? İran'ın boyun eğmesi benim için kabul edilemez" dedi.

Sorunları çözmek ve işleri düzeltmek için bir çare düşünmeleri gerektiğini aktaran Pezeşkiyan, "Sadece sorunları belirtmek hiçbir şeyi çözmez; aksine, bir çözüm ve çare düşünmeliyiz. Kültürel meseleleri düzeltmek için yardıma ihtiyaç vardır ve biz bu yardımı, yetenek ve uzmanlığa sahip herkesten alacağız. Sorunları çözemediğimizde, çatışma ve kavgaya sürükleniriz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
