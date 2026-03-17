İran, Besic Komutanı Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında DMO Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 18'inci gününde devam ederken, İranlı bir üst düzey komutan daha hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yayımlanan bildiride, DMO'ya bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, Süleymani'nin özellikle Besic komutanlığı yaptığı dönemde teşkilatın yapısının güçlendirilmesi ve sosyal destek faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Taziye ve başsağlığı dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu terör saldırısı, Besic'in ABD, İsrail ve onların desteklediği unsurlara karşı yürüttüğü çok boyutlu mücadeledeki rolünü, özellikle son çatışmalarda bir kez daha ortaya koymaktadır. Şüphesiz bu şehitlerin kanı, İran halkının ve Besic güçlerinin direnişi sürdürme ve küresel güçler ile Siyonizme karşı mücadele etme kararlılığını iki kat daha artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) daha önce yapılan bir açıklamada, bugün İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında Süleymani'nin ve İran yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı