İran: "ABD'ye karşı güçlü ve makul şüphelere rağmen İran ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ediyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye karşı güçlü şüpheleri olmasına rağmen müzakereleri ciddiyetle sürdürdüklerini, tehditlerin etkisiz olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığı için işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyetle ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden mesaj alışverişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtti. Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etti.

Bekayi ayrıca, İran'a yönelik "tehdit ve ültimatomların" etkisiz olduğunu ve asla işe yaramayacağını söyledi. Tahran'ın ulusal çıkarlarını korumaya ve meşru haklarını savunmaya çalıştığını belirten Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini küresel enerji piyasalarını bozmakla suçlayarak, uluslararası topluma ABD'ye baskı uygulayarak "deniz korsanlığını" sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'na değinen Bekayi, İran'ın bu boğaz üzerindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde "güvenli deniz taşımacılığı için protokoller geliştirmeye hazır" olduğunu belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
