İran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kendi şartlarını Pakistan'a iletti

İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını Pakistan'a ilettiğini bildirdi.

İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine yanıt geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetiminin söz konusu ateşkes teklifini geçmiş tecrübeler doğrultusunda reddettiği, bunun yerine kendi güvenlik ve siyasi şartlarının dikkate alındığı kalıcı bir çözümün gerekli olduğunu vurguladığı bildirildi. Haberde, İran'da üst düzey devlet kademelerinde yaklaşık iki hafta süren kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı, bu sürecin ardından hazırlanan ve 10 maddeden oluştuğu belirtilen yanıtın Pakistan aracılığıyla karşı tarafa iletildiği kaydedildi.

İran'ın savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını da içeren söz konusu yanıtta, bölgede çatışmaların tamamen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik protokoller, savaş sonrası yeniden yapılanma süreci ve yaptırımların kaldırılması gibi şartların yer aldığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı