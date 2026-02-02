Haberler

İran Cumhurbaşkanı'ndan "ABD ile müzakerelere başlayın" talimatı

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin başlatılması yönünde talimat verdi. Müzakerelerde İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un yer alacağı belirtiliyor.

İran basınına konuşan hükümete yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

İran'da ABD ile müzakereler için süreç başlatılıyor. Fars Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakerelerin başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Fars'a konuşan hükümete yakın bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması için ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Görüşmelere Arakçi ve Witkoff başkanlık edecek

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yürütülmesinin planlandığını bildirdi. Tasnim'e konuşan kaynak, görüşmelerin yerinin ve tarihinin henüz netleşmediğini aktarırken, müzakerelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı olacağını kaydetti. - TAHRAN

