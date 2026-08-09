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Arakçi: ABD ile müzakere yok, mesajlar aracılarla

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile doğrudan müzakere yapmadıklarını, yalnızca aracılar üzerinden mesaj alışverişinde bulunduklarını ve müzakereler için zemin hazırlama çabalarının sürdüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile müzakere yürütmediğini sadece aracılar üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Müzakereler için zemin hazırlamak üzere çabalar sürüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. İran basınına konuşan Arakçi, İran'ın ABD ile müzakere yürütmediğini sadece aracılar üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğunu belirterek, ABD'nin mutabakat zaptındaki ihlalleri telafi edene kadar müzakerelerin yeniden başlayamayacağını aktardı.

Arabulucuların müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini ifade eden Arakçi, "Müzakereler için zemin hazırlamak üzere çabalar sürüyor" dedi.

Arakçi ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki seyir rotalarının değiştirilmesinin teknik ve hukuki bir mesele olduğunu ve bunun boğazın açılması anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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