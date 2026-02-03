Haberler

İran'ın ABD ile yapılacak görüşmenin yerini ve formatını değiştirmek istediği iddiası

Güncelleme:
İran, ABD ile Cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmenin yerinin Umman'a alınmasını ve formatının ikili olarak değiştirilmesini talep etti. Görüşmelerde, ABD ve İran heyetlerinin yanı sıra bazı Arap ve Müslüman ülkelerin gözlemci olarak katılması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın cuma günü ABD ile yapması beklenen görüşmeyi Umman'a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, tarafların cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın cuma günü ABD ile İstanbul'da yapacağı iddia edilen görüşmenin Umman'a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü. Görüşmeye, birkaç Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılması bekleniyordu.

Görüşmenin yeri ve formatı henüz resmi olarak açıklanmazken, görüşmelerde ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin liderlik edeceği öngörülüyor.

Witkoff Netanyahu ile görüştü

Witkoff ise bugün İsrail'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran'ın ele alındığı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Başkanı David Barnea ve askeri istihbarat şefi General Shlomi Binder'in de görüşmede hazır bulunduğu aktarıldı. - WASHINGTON

