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İranlı Sözcü Bekayi: "ABD ile görüşme planlanmıyor"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakere planlarının olmadığını, yalnızca ülke savunmasına odaklandıklarını açıkladı. Bekayi, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerini uygulayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD ile görüşmeye yönelik herhangi bir planı bulunmadığını ve yalnızca ülke savunmasına odaklandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin mevcut şartlar altında ABD ile görüşmeye yönelik herhangi bir planı bulunmadığını ve yalnızca ülkenin savunmasına odaklandığını belirtti.

Bekayi, ABD'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da aynı şekilde hareket edeceğini vurgulayarak, "Taahhütlerimiz yalnızca karşı tarafın da yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece geçerliliğini korur" dedi.

ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine İran'ın da taahhütlerini uygulamayı bıraktığını söyleyen Bekayi, "Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettikten sonra, biz de yerine getirmemiz gereken alanlardaki taahhütlerimizi uygulamaktan kaçındık" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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