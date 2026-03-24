İran'dan ABD'nin Orta Doğu'ya asker sevkiyatı iddialarına yanıt: "Daha da yaklaşın"

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD basınında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Ahmediyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın uzun süredir muhtemel bir askeri senaryoya hazırlandığını vurgulayarak, "Yıllardır ABD'lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk ve yirmi yılı aşkın süredir bu an için asimetrik savaş stratejisiyle hazırlık yapıyoruz. Artık ABD askerlerine tek bir mesajımız var: Daha da yaklaşın" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
