Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Celalzade ile görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'daki protestoları ve bölgesel istikrarı tartıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve konsolosluk işlerinin ilerletilmesi kararlaştırıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile yaptığı görüşmede, İran'daki protestoları ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile bir araya geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celalzade'nin görüşmede Hüseyin'i İran'daki protestolar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği ifade edilerek, bölgesel istikrarın korunması için ortak çalışmanın önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Irak-İran Konsolosluk İşleri Komisyonu'nun aktifleştirilmesi ve bir sonraki toplantının Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılması kararlaştırıldı.

İki ülke arasındaki uçak seferleri

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ise İran'daki olaylar nedeniyle uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak hava sahasının açık olduğunu duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Meysem el-Safi, "Irak hava sahası kapatılmamıştır. Hem Irak hem de İran havayolu şirketlerinin seferleri yüksek bir akıcılıkla devam etmektedir" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
