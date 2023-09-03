Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük'te diyalog ve koordinasyonu vurguladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'teki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Turan, Kerkük Valisi ile görüşerek şehrin durumunu değerlendirdiklerini ve ulusal kazanımların korunması ile imar projelerinin sürdürülmesine vurgu yaptıklarını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'teki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ITC Başkanı Turan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerkük Valisi Rakan Said el- Cubburi ile valilik binasında bir araya geldiğini duyurdu.

Yaptıkları görüşmede Kerkük'ün mevcut durumunu gözden geçirdiklerini kaydeden Turan, vatandaşların can güvenliği ile şehrin huzur ve istikrarının korunması yönündeki çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.

Görüşmede, Kerkük'teki ulusal kazanımların korunması ile şehirdeki imar ve kalkınma projelerinin sürdürülmesine vurgu yaptıklarını ifade eden Turan, kentteki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olaylarda 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.