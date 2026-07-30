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Irak: "Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıların Irak’tan yapıldığına dair kanıt yok"

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Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan, Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan, Suudi Arabistan'ın Irak'tan kendi topraklarına saldırılar düzenlendiğine dair yaptığı açıklamalarına ilişkin Irak basınına konuştu. Numan, güvenlik kurumlarının karşı taraftan gelebilecek muhtemel saldırıları önlemek ve Irak'ın egemenliğini korumak amacıyla kapsamlı bir güvenlik planı hazırladığını ifade etti.

Saldırıların Irak içinden gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin somut delil sunulmasını isteyen Numan, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek, "Şu ana kadar hiçbir taraf bu iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıt ortaya koymadı" dedi.

Hükümetin ülke içindeki bireysel ve yasa dışı girişimlere izin vermeyeceğini vurgulayan Numan, aynı zamanda Irak'ın egemenliğini ihlal edecek sınır ötesi müdahaleleri de kabul etmeyeceklerini ifade etti. Resmi güvenlik güçlerinin güvenlikten tek sorumlu kurum olduğunu vurgulayan Numan, devlet denetimi dışında hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceğini kaydetti.

Irak Başbakan Ali Zeydi'nin Haşdi Şabi Karargahı'nı ziyaret ederek farklı illerde teşkilat mensuplarına yönelik saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını belirten Numan, bu ziyaretin Haşdi Şabi'nin ulusal savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi.

Numan, Başbakan Zeydi'nin saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanması ve yaralıların tedavisinin eksiksiz karşılanması talimatı verdiğini, gerekli görülmesi halinde yaralıların yurt dışında tedavi edilmesinin de sağlanacağını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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