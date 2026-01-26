Haberler

Irak Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların nakli için yol haritası hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil sürecini yönetmek için kapsamlı bir yol haritası açıkladı. Başbakan Sudani başkanlığındaki toplantıda, binlerce DEAŞ'lı tutuklunun nakil işlemlerinin güvenlik odaklı bir strateji ile yürütüleceği vurgulandı.

Irak yönetimi, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil sürecini yönetmek için kapsamlı bir yol haritası belirledi.

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil sürecini yönetmek için kapsamlı bir yol haritası belirledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda binlerce DEAŞ'lı tutuklunun sınır ötesinden nakledilmesi ve yargı sürecine kadar denetim altında tutulması için Birleşik Güvenlik Komitesi kurulması kararı alındığı aktarıldı. Nakil işleminin tamamen güvenlik odaklı bir karar olduğu ve Irak'ın korunmasını hedeflediği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun bu zorlu süreçte sorumluluk alması gerektiği hatırlatıldı.

"Güneyde güvenli alanlar hazır"

Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Fatih Feyyaz, Suriye'den getirilecek yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı tutuklu için Irak'ın güneyinde son derece güvenli ve tahkim edilmiş noktaların hazırlandığını duyurdu. Feyyaz, söz konusu sürecin önceden planlanmış ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubunun Irak'a transferi için misyon başlatılmıştı

CENTCOM, 23 Ocak'ta Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığını belirterek, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" şeklinde açıklama yapmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu