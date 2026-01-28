Irak İmar ve Kalkınma Koalisyonu: "Hükümetin kurulması Irak'ın ulusal meselesidir"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak hükümetinin kurulmasının halkın iradesini yansıtan iç bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin kurulması Irak'ın ulusal meselesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta başbakan adayı olarak gösterilen Nuri Kamil el-Maliki'yi hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Irak'ta geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin galibi Başbakan Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, hükümet kurma sürecinin Irak halkının iradesini yansıtan tamamen ulusal bir mesele olduğu vurgulandı. Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin aday belirleme yetkisinin sadece kendisinde olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD dahil tüm müttefiklerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenliğe müdahale etmeme ilkesine dayalı olması gerektiği belirtildi.

"Hükümetin kurulması ulusal bir Irak meselesidir"

Irak'ın güvenliğini sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ertelenemez olduğu ifade edilen açıklamada, "Hükümetin kurulması, özgür ve şeffaf seçimlerle tecelli eden halk iradesinden doğan, vatandaşların beklentilerini temsil etmeyi ve güvenlik, istikrar, kalkınma, hizmet gibi öncelikleri garanti eden Irak'ın ulusal meselesidir. Irak'ın ve bölgenin geleceği açısından taşıdığı önem nedeniyle, tüm Iraklıların çıkarlarını gözeten kapsayıcı bir sonuca ulaşmak için hükümet kurma sürecinin sürdürülmesi zorunluluktur" denildi.

Açıklamada, başta ABD olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle; ulusal egemenliğe, anayasal süreçlere ve demokratik sürecin sonuçlarına karşılıklı saygı temelinde, olumlu ve dengeli ilişkiler kurulmasının gerekliliği vurgulandı.

Maliki destekçiler sokağa çıktı

Irak'ta Şii siyasi partilerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdikleri Nuri Kamil el-Maliki destekçileri, başkent Bağdat'ta sokağa çıktı. Ellerinde Irak bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'e aleyhine sloganlar attı. Korunaklı Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü yakınlarında toplanan göstericiler, ABD'nin iç işlerine müdahalesini protesto etti.

Trump'ın el-Maliki'ye yönelik açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" demişti. - ERBİL