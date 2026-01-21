Haberler

Irak Başbakanı Sudani'den koalisyon güçlerinden devralınan Ayn el-Esed Üssü'ne ziyaret

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Ayn el-Esed Hava Üssü'nde Irak güvenlik güçlerinin askeri hazırlıklarını ve teyakkuz seviyesini denetledi. Suriye sınırında güvenlik toplantısı yaparak sınır güvenliği ve askeri kapasiteyi değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak güvenlik güçlerine devrettiği Ayn el-Esed Hava Üssü'nü ziyaret ederek, Irak- Suriye sınır hattındaki askeri hazırlıkları ve birliklerin teyakkuz seviyesini yerinde inceledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak güvenlik güçlerine devrettiği Ayn el-Esed Hava Üssü'nü ziyaret etti. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, üssün pazar günü devralınmasının ardından planlanan mevzi alma ve yayılım süreçlerini denetleyen Sudani, ziyarette keşif ve devriye görevleri kapsamında icra edilen eğitim tatbikatında 4 adet F-16 savaş uçağının havalanışını gözlemleyerek, Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini yerinde inceledi.

Suriye sınır hattında toplantı

Hava üssündeki incelemelerinin ardından Suriye sınırındaki Kaim bölgesine geçen Sudani, burada sınır güvenliğinden sorumlu 7. Tümen Karargahı'nda üst düzey bir güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıya İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile askeri istihbarat yetkilileri katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı ve sınır birlikleri komutanlarından detaylı brifing alan Sudani, Irak-Suriye sınırının tahkim edilmesi, mevcut zorluklar ve muhtemel tehditlere karşı askeri kapasitenin son durumunu değerlendirdi. Irak Başbakanı, sınırdaki her türlü sızma girişimine ve güvenlik riskine karşı teyakkuz halinde olunması talimatını verdi.

"Güvenimiz tamdır"

Güvenlik güçlerine seslenen Başbakan Sudani, askeri ve emniyet birimlerinin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Sahada elde ettiğiniz büyük zaferler ve güvenlik başarıları, Irak'ın dört bir yanındaki istikrarın temel taşıdır. Silahlı kuvvetlerimizin her bir ferdine duyduğumuz güven en üst seviyededir" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
