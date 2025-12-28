Irak Başbakanı Sudani: 'ABD ile İran'ı Bağdat'ta bir araya getirmeye çalışıyoruz'

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkesinin İran ve ABD arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla girişimde bulunduğunu açıklayarak, "ABD ile İran'ı Bağdat'ta bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Irak Başbakanı Sudani katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Irak hükümeti İran ile ABD arasında diyaloğun yeniden başlaması için Bağdat'ta bir ikili görüşme organize etmek adına önemli bir çaba sarf ettiğini belirtti. Sudani, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a İran-ABD arasındaki müzakerelerinin yeniden başlaması için İran ile olan ilişkilerimizi kullanma önerisinde bulunduk. Hem ABD hem de İran tarafı diyaloğun yeniden başlamasına karşı değil, ancak her iki tarafın da belirli çekinceleri bulunuyor" dedi.

Ülkesinin İran ile ilişkilerine değinen Sudani, "İran'ın teröre karşı Irak'ın yanında durması ve siyasi süreci desteklemesi, Irak'ın kararlarına müdahale edilmesi veya bu kararların kontrol edilmesi anlamına gelmez. İran'dan Irak üzerinde herhangi bir vesayet veya müdahale hissetmedim. İlişkiler resmi, siyasi ve halk düzeyinde olup olumlu bir seyirde ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

Görüşmede ülkesinin ABD ile ilişkilere de değinen Sudani, "ABD de Irak'a yardım etti ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede güvenlik güçlerimize destek verdi, şimdi ise ABD ile olan bu ilişkiyi yeniden düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT