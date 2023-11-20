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İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu. Programda konuşmalar ve gösteriler gerçekleştirildi. Törene siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.