İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu insanlık dışı saldırıların ve zulmün meydana getirdiği durumun psikolojik boyutlarını da ele alarak farkındalık oluşturmak amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) tarafından "İnsan Kalabilmek: Filistin için Ses Veriyoruz" konulu panel gerçekleştirildi.

İİSBF Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Psikoloji Bölümü akademisyenleri ile İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser'in konuşmacı olarak yer aldığı panele HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Paneli düzenleyen İİSBF'ye, panelistlere ve katılımcılara ilgi ve destekleri için teşekkür eden HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı küresel bir tepki oluşturma yolunda bu tür etkinliklerin önemini ve etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, bu insanlık dışı zulmün bir an önce son bulmasını temenni etti.

Panelde Doç Dr. Ahmet Keser " İsrail'in Filistin Saldırısının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Doç. Dr. Mehmet Dinç "Vicdanlar Sakat Çıkmadan Yarına", Dr. Öğr. Üyesi Feyza Topçu "Filistin için Ahlaki Duruşumuz", Dr. Öğr. Üyesi Saadet Öztürk "Haksızlık Karşısında Bir Güç Olarak Değer Odaklı Yaşam", Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batuhan "Kurtoğlu Travma Odağında Filistin", Arş. Gör. Merve Gülçin Tutlu Temizyürek "Zulme Karşı Direniş ile Güçlenmek: Umudumuz ve Çocuklar", Arş. Gör. Şeyma Sevgican Yardımcı "Kötülüğün Sıradanlığı ile Mücadele: Sosyal Psikolojik Bir Müdahale", Arş. Gör. Dilara Turgut Yükselen "Sivil Güç: 'Boykot ama Nasıl?" ve Arş. Gör. Canahmet Boz "Emanetini Unutma" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin sonunda, uluslararası toplumun yaşanan bu dramın ivedilikle sona ermesi için daha etkin adımlar atması gerektiği vurgulanarak, İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu insanlık dışı saldırıların ve zulmün psikolojik etkilerinin azaltılması için de ortak çabaların artırılması gerekliliğinin altı çizildi. - GAZİANTEP