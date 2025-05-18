İnönü İlçesine Yeni Adalet Yapıları Kuruluyor

İnönü İlçesine Yeni Adalet Yapıları Kuruluyor
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İnönü ilçesine asliye hukuk, asliye ceza, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimliği ve cumhuriyet başsavcılığı kurulacağını açıkladı. Yeni İnönü Adliyesi'nin de açılması planlanıyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İnönü ilçesine asliye hukuk, asliye ceza ve sulh hukuk mahkemeleri ile sulh ceza hakimliği ve cumhuriyet başsavcılığının kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü ilçesi için önemli bir adım daha atıldığını belirtti.

İlçeye asliye hukuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, sulh ceza hakimliği ile birlikte cumhuriyet başsavcılığının kurulmasının kararlaştırıldığını kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, yeni İnönü Adliyesi de hizmete açılacak. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve yerinde sunulması adına büyük bir adım olan bu gelişme, ilçemizin sosyal ve idari yapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kıymetli kazanımda emeği geçen başta Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a ve tüm ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni adliyemizin İnönü ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
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