İnönü'de Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene ilçe kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü İlçesinde düzenlenen tören programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile tamamlanan programa ilçe kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, " Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için hiç düşünmeden canını siper eden gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür; ebediyete irtihal eden Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR